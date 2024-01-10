Şehitkamil Belediye Başkanı Regaip Kandili için mesaj yayımladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

Fadıloğlu mesajında, "Yüce Allah'ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsat olan bu mübarek günde ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmalıyız. Mübarek üç ayların ve Regaip Kandilinin tüm İslam alemine barış, sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan üç ayların manevi ikliminde mübarek Ramazan Ayı'nın müjdecisi olan bir Regaip Kandiline daha erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Peygamber Efendimizin, "Allah'ım, Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur." diyerek feyzini belirttiği bu gece, manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olunan, huzur ve sürura kavuştuğumuz müstesna zamanlardır. Feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, kalplerimizin manevi hazza ulaşarak yakınlaştığı, dünya işlerinin ağırlığından bunalan ruhlarımızı yeniden aydınlattığımız, yapılan duaların kabul edildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir zaman dilimi olan mübarek ayları fırsat bilmeliyiz. Aramızdaki çekişmeleri ve kırgınlıkları kaldırarak; elimizi, dilimizi ve kalbimizi uzatabileceğimiz herkese açmalıyız. Yüce Allah'ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsat olan bu mübarek günde ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmalıyız. Bu gecede olduğu gibi devam eden mübarek aylarda da kulluk ve ibadet şuuru ile toplum olarak birbirimize kenetlenerek, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde bir kültür ve tecrübenin ürünü olan davranışlarımızın medeniyetimizde köklerini bulan dostluk ve kardeşliğimizi, huzur ve selametimizi daha da artıracağına inanıyorum. Mübarek üç ayların ve Regaip Kandilinin tüm İslam alemine barış, sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP