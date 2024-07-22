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Fabrikanın atık suyu vatandaşı mağdur etti

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bulunan bir fabrikadan ovaya salınan atık su, çevre ve vatandaşları olumsuz etkiliyor. Fabrikanın yan tarafındaki alandan akan atık su, çevreye zarar verirken, kötü kokusuyla da evlerde yaşamı zorlaştırıyor. Bölge sakinleri yetkililerden yardım istiyor.

Fabrikanın atık suyu vatandaşı mağdur etti

AYDIN - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde evinin yanında bulunan fabrikadan ovaya salınan atık suyun hem kendisine hem de doğaya zarar verdiğini ifade eden Raşit Terzioğlu, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

Verimli topraklarıyla önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan Koçarlı ilçesinin Sobuca Mahallesi'ndeki bir fabrikadan çıkan kirli ve atık suyun ovaya salınması adeta çevre felaketine neden oluyor. Fabrikadan çevreye yayılan atık sudan rahatsızlıklarını dile getiren çevre sakinleri işletmeden duyarlılık ilgili kurum ve kuruluşların da denetim görevlerini yerine getirmesini beklediklerini ifade ettiler. Fabrikanın yan tarafındaki alandan akan atık suyun hem çevreye zarar verdiğini hem de vatandaşı mağdur ettiğini ifade eden yöre sakinlerinden Raşit Terzioğlu, fabrikanın yanında bulunan evi ve arazinin atık sulardan etkilendiğini ve oluşan kötü kokudan dolayı da evde duramayacak duruma geldiklerini belirtti. Yaklaşık 2 yıldır bu sorunun giderilmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Terzioğlu, çözüm için yetkililerden yardım istedi.

Bölgede dere olmadığı için atık suyun doğaya karıştığını ve çevreye de zarar verdiğini ifade eden Terzioğlu, yağmur zamanları taşan atık suyun kendi arazisindeki ekinlerine de zarar verdiğini söyleyerek "Bu fabrikanın kirli ve artık suları doğaya karışıyor. Yanında kendi evim var. Kötü kokusu ve çevreye zararı bizleri olumsuz etkiliyor. Bunun giderilmesini istiyoruz. Bu suya bir an önce ne yapacaklarsa yapsınlar" dedi.

"Kapı pencere açamaz hale geldik"

Özellikle yaz aylarında sıcak havalarda oluşan kötü koku sebebiyle evlerinde kapı pencere açamadıklarını sözlerine ekleyen Terzioğlu; "Bir kanal açılması mı lazım, ne lazımsa yapılsın. Yetkililerden bunun giderilmesini istiyoruz. Fabrikada tanıdıklar var onlara söyledim, başındaki kişiye de söyledim. 'Tamam halledeceğiz' dediler ama 1-2 seneden beri öyle duruyor. Burada mağduriyet yaşıyoruz köylüler olarak. En çok mağdur olan da benim. Fabrika ile dip dibeyiz. Hem evim hem arazim için sıkıntılı bir durum ile karşı karşıyayım. Evime dahi misafir gelmiyor kokudan dolayı. Bu kokudan dolayı en sıcak günlerde bile kapı ve pencerelerimizi açamıyoruz" diyerek uyku bile uyuyamaz hale geldiklerini iddia etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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