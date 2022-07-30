Fabrika bacasından dumanlar tedirgin etti
Fabrika bacasından dumanlar tedirgin etti Kocaeli'de Anadolu Döküm isimli fabrikadan havaya salınan duman, vatandaşları tedirgin etti.
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Fabrika bacasından dumanlar tedirgin etti
KOCAELİ - Kocaeli'de Anadolu Döküm isimli fabrikadan havaya salınan duman, vatandaşları tedirgin etti. O anları kamerasıyla kaydeden vatandaş, "Bunlar buhar değil, havayı kirleten bir pislik" dedi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Anadolu Döküm isimli fabrika, bacasından yoğun duman salındı. O anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Bölgede endişe oluşturan dumanı görenler sosyal medya hesaplarından paylaştı. O anları kamerasıyla kayda alan bir vatandaş, "Körfez Döküm'den sarı dumanlar yükseliyor. Bunlar buhar değil, havayı kirleten bir pislik" dedi.
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Yerel