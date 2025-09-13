Ezidi Kürtler Köylerine Dönüş Yapıyor

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Yıllardır Avrupa ülkelerinde yaşayan Mardinli Ezidi Kürtler, köylerine dönüşleri başladı. Köyüne dönen Sewredin Akan, "Bundan sonra hayatımızın burada geçmesini istiyoruz. Çocuklarımız burada yaşasın. Burada ağlamak, burada ölmek istiyoruz" dedi.

Mardin bölgesinde Ezidilerin yaşadığı 12 köy, 1980'li ve 1990'lı yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle tamamen boşaltılmış. Köyde yaşayan Ezidiler bu durumun ardından Avrupa'ya göç etmek zorunda kalmıştı. Bölgede son yıllarda huzur ortamının oluşmasıyla köylerine geri dönen Ezidiler, evlerini yeniden inşa etmeye başladı.

Bu köylerden biri de bir zamanlar 180 haneye ev sahipliği yapan Güven köyü. Güven Köyü'nde şimdiye kadar 50'den fazla aile, köylerine dönerek evlerini yeniden inşa etti. Ancak köylüler, tamamen geri dönmek Türkiye'de başlayan "yeni sürecin" başarıyla sonuçlanmasını bekliyor.

"Başkasının memleketi insana hiçbir zaman vatan olmaz"

Güven köyü sakinlerinden Medeni Ağırman, Avrupa'da geçen yılların ardından vatan hasretini şu sözlerle aktardı:

"Buradan gittiğimizde daha çocuktuk. Gittiğimde 15-16 yaşlarındaydım. İnsan dünyayı ne kadar görürse, gözü o kadar açılır ve çevresinden daha fazla haberdar olur. O zaman insanın vatanı daha da tatlı geliyor. Başkasının memleketi insana hiçbir zaman vatan olmaz. Hiç kimse dünyaya gönül bağlayıp 'burası benim vatanım' demesin."

"Babalarımızın, dedelerimizin toprağını özlüyoruz"

Köylerine geri dönen Ezidiler, sadece topraklarını değil, geçmişlerini ve atalarını da özlüyor. Güven Köyü sakini Mecide Atalan, "Ölülerimizi özlüyoruz. Babalarımızın, dedelerimizin toprağını özlüyoruz. Yılda bir iki kez gelip köyümüzü görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Seyran Ağırman ise, "Cenazemin orada defnedilmesini istemiyorum. Beni buraya, memleketime getirip defnetmelerini istiyorum. Burası bizim vatanımız" diyerek köyüne olan bağlılığını anlattı.

"Şimdi gözümüz barış sürecinde"

Ezidi Kürtler, köylerini yeniden inşa ederken bir yandan da Türkiye'de devam eden "yeni süreci" de ilgiyle takip ediyor. Köylülerden Sewredin Akan, bundan sonra yaşamlarını köylerinde geçirmek istediklerini belirterek, "Çocuklarımız burada yaşasın. Burada ağlamak, burada ölmek istiyoruz. Bizim hayatımız burası. Babalarımız, dedelerimiz, atalarımız buradaydı. Bu yüzden burada yaşamak istiyoruz. Şimdi gözümüz bu barış sürecinde. Biz de bu barışın ilerlemesi, başarılı olması için çok dua ediyoruz ki hepimiz kardeş gibi olalım ve kardeşçe burada yaşayalım" diye konuştu.

"Barış tüm dünyaya ve babalarımızın yurduna da gelsin'

Köy sakinlerinden Nure Ağırman ise "Allah'ım sana kurban olayım, barış tüm dünyaya ve babalarımızın yurduna da gelsin. Hepimiz atalarımızın toprağına geri dönelim ve bütün anaların kızları, oğulları köylerine kavuşup sevinsin" dedi.