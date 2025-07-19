Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın Bölge Finali Afyonkarahisar'da Yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nın bölge finali, Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğünün ev sahipliğinde Paşa Camii'nde düzenlenen yarışmanın komisyon başkanlığını, Antalya Hacı Mehmet Gebizli Dini İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Hasan Köylü üstlendi. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan 20. Ezanı Güzel Okuma Yarışması'na, İzmir, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak, Manisa, Isparta ve Burdur'da ki yarışmaların birincileri katıldı. Yarışma sonunda İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, tüm katılımcı din görevlilerini tebrik ederek hediyelerini takdim etti. Bölge birincisi olan Afyonkarahisar Merkez Mevlevi Camii görevlisi Mehmet Bal, Türkiye finalinde Afyonkarahisar ve bölgeyi temsil etme hakkı kazandı. - AFYONKARAHİSAR