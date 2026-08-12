Sinop'ta Ezanı Güzel Okuma Bölge Finali

Sinop'ta tarihi Alaaddin Camii'nde düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma Bölge Finali"nde 9 din görevlisi bölge birinciliği için yarıştı. Yarışmanın birincisi Çorum'dan Berat Baki Şanal oldu.

Sinop'un simge yapılarından tarihi Alaaddin Camii, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma Bölge Finali"ne ev sahipliği yaptı.

Farklı illerde gerçekleştirilen il finallerinde birinci olan 9 din görevlisi, bölge birinciliği için Sinop'ta bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yarışmacılar, ezanı en güzel makam ve seda ile okumak için hünerlerini sergiledi.

Jüri heyeti yarışmacıları makam, fonetik, tecvid ve diksiyon kuralları doğrultusunda değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda Çorum Merkez'den Müezzin Kayyım Berat Baki Şanal bölge birincisi oldu. Kastamonu'nun Devrekani ilçesinden İmam Hatip Enes Durmuş ikinci, Düzce Merkez'den Müezzin Kayyım Mehmet Kılıç ise üçüncü sırada yer aldı.

Programın sonunda dereceye giren yarışmacılar ile organizasyona katılan din görevlileri tebrik edilerek çeşitli ödüller takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı