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Eyüpsultan'da Kazada Ölen Genç İçin Adalet Arayışı

Eyüpsultan'da Kazada Ölen Genç İçin Adalet Arayışı
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Eyüpsultan'da yol kenarında UTV sürücüsü Muhammet Gürcan Koçak'a çarpıp kaçan şüpheli tutuklandı. Oğlunun ölümü sonrası adaletin sağlanmasını isteyen baba, burguk bir sevinç yaşadığını ifade etti.

Eyüpsultan'da yol kenarındaki UTV sürücüsü Muhammet Gürcan Koçak'a çarpıp kaçarak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı. Verilen kararın ardından baba Koçak, "Buruk bir sevinç oldu çünkü oğlumun kanı yerde kalmasın diye, suçlu cezasını çeksin diyeydi tüm çabalarım" dedi.

Kaza, 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda meydana gelmişti. İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak (25) seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuş ve tamir etmeye çalışmıştı. O sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu Muhammet Gürcan Koçak ağır yaralanmış ve hafif ticari araç sürücüsü ise kaçmıştı. Koçak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli M.Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"1.80 boyundaki bir delikanlıyı, 70 kiloluk bir adamı nasıl oluyor da domuza benzetiyor?"

Şüphelinin tutuklandığı haberini aldıktan sonra ne sevindiğini ne de üzüldüğünü anlayabildiğini söyleyen baba Soner Koçak, "Buruk bir sevinç oldu çünkü oğlumun kanı yerde kalmasın diye, suçlu cezasını çeksin diyeydi tüm çabalarım. Adalet Bakanımız dün bizzat kendisi aradı, 'sana söz verdim ağabeyim, bulundu gözün aydın' dedi. Allah razı olsun Adalet Bakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Teşekkür ediyorum hepsine. Ben ona insan diyemiyorum, tam 1 hafta saklandı. Onun bazı akıl hocaları, ailesinden mi şirketinden mi nereden olduğunu bilmiyorum ama bunların hepsini yüce adaletimiz ortaya çıkaracak, ona akıl vermişler 'domuza çarptım' diye. Bana 1 metre 30 santim yüksekliğinde bir tane domuz göstersin. Benim oğlum 1.80 boyundaydı, 1.80 boyundaki bir delikanlıyı, 70 kiloluk bir adamı nasıl oluyor da domuza benzetiyor? Yüce yargıda hepsiyle hesaplaşacağım" ifadelerini kullandı.

Aynı yerde ve aynı durumda hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin mevlidinde bir tesadüf daha ortaya çıktı

Eyüpsultan'da geçen yıl 17 yaşındaki T.C.'nin karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ile 2 gün önce oğlunun Kur'an okunduğu yerde bulunduğunu söyleyen Koçak, "Şans ya, bu kadar tesadüf olur ya, oğluna Kur'an okuyan hoca, benim 17 sene önce oğlumun sünnetinde Kur'an okuyan hocaydı. Benim nereden baksanız 25 senedir tanıdığım hoca ile kısmet oldu orada yine karşılaştık. Tesadüfler, tesadüfler. Allah rahmet eylesin. Özer Bey'in de tekrar tekrar başı sağ olsun. Acısı acımdır" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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