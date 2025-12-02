Eylem Koç, MEYAD İzmir İl Temsilcisi Oldu

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD), İzmir İl Temsilciliği görevine medya ve iletişim alanındaki birikimiyle tanınan Eylem Koç'un atandığını duyurdu.

MEYAD, İzmir'de yürütülen farkındalık faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla il temsilciliği görevine Eylem Koç'u görevlendirdi. Medya, iletişim ve sosyal sorumluluk alanlarında uzun yıllara dayanan birikimiyle tanınan Koç, yeni görevinde iş yeri baskısı ve psikolojik zorlamaya karşı farkındalık çalışmalarına liderlik edecek.

Eğitim ve danışmanlık süreçlerini yönetecek olan Koç, kurum içi zorlayıcı davranışlara karşı eğitim programları hazırlayarak bireyleri bilinçlendirmeyi, kurumların ise sağlıklı çalışma ortamı oluşturmasına katkı sunmayı hedefliyor. Basın danışmanlığı, medya koordinasyonu, PR planlaması ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alan Koç, aynı zamanda çeşitli kurum ve markaların kitlelerle doğru iletişim kurmasına rehberlik ediyor. - İZMİR