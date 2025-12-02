Haberler

Eylem Koç, MEYAD İzmir İl Temsilcisi Oldu

Eylem Koç, MEYAD İzmir İl Temsilcisi Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD), Eylem Koç'u İzmir İl Temsilcisi olarak atadı. Koç, iş yeri baskısı ve psikolojik zorlamaya karşı farkındalık çalışmalarına liderlik edecek ve eğitim programları hazırlayacak.

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD), İzmir İl Temsilciliği görevine medya ve iletişim alanındaki birikimiyle tanınan Eylem Koç'un atandığını duyurdu.

MEYAD, İzmir'de yürütülen farkındalık faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla il temsilciliği görevine Eylem Koç'u görevlendirdi. Medya, iletişim ve sosyal sorumluluk alanlarında uzun yıllara dayanan birikimiyle tanınan Koç, yeni görevinde iş yeri baskısı ve psikolojik zorlamaya karşı farkındalık çalışmalarına liderlik edecek.

Eğitim ve danışmanlık süreçlerini yönetecek olan Koç, kurum içi zorlayıcı davranışlara karşı eğitim programları hazırlayarak bireyleri bilinçlendirmeyi, kurumların ise sağlıklı çalışma ortamı oluşturmasına katkı sunmayı hedefliyor. Basın danışmanlığı, medya koordinasyonu, PR planlaması ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alan Koç, aynı zamanda çeşitli kurum ve markaların kitlelerle doğru iletişim kurmasına rehberlik ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı

Kabul edilirse toplu para işçinin cebine girecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Tekirdağ'da feci kaza: İnfaz koruma memuru ve kardeşi hayatını kaybetti

Dönüş yapan tıra ok gibi saplanan otomobildeki 2 kardeş kurtarılamadı
Trump'ın vurmaya hazırlandığı ülkenin lideri mitingde dans etti

Trump vurmaya hazırlanıyor, ülkenin lideri eğlence peşinde
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.