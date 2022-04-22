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Expo Hatay'da Yeni Türkü Konseri

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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EXPO 2021 Hatay’ın Arsuz alanında konser veren Yeni Türkü, şarkılarını alanı dolduran binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi. Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu, “Atatürk’ün hasta yatağından kalkıp ana vatana kattığı topraklarda, genç kuşaklarla birlikte şarkılarımızı söylüyoruz” dedi.

HATAY (ANKA) - EXPO 2021 Hatay'ın Arsuz alanında konser veren Yeni Türkü, şarkılarını alanı dolduran binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi.  Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu, "Atatürk'ün hasta yatağından kalkıp ana vatana kattığı topraklarda, genç kuşaklarla birlikte şarkılarımızı söylüyoruz" dedi.

EXPO 2021 Hatay'ın Arsuz alanındaki Yeni Türkü konseri, geç saatlere kadar sürdü. Konseri izleyen Hataylılar, eğlence ve müzik dolu bir gece yaşadı.

"ATATÜRK'ÜN HASTA YATAĞINDAN KALKIP ANA VATANA KATTIĞI TOPRAKLARDA, GENÇ KUŞAKLARLA BİRLİKTE ŞARKILARIMIZI SÖYLÜYORUZ"

Hatay'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu, "Büyük Önder Atatürk'ün hasta yatağından kalkıp ana vatana kattığı topraklarda, genç kuşaklarla birlikte şarkılarımızı söylüyoruz. EXPO, Hatay'a ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Alanı dolduran binlerce Hataylı ile şarkılarını seslendiren Yeni Türkü'nün, unutulmaz şarkılarından biri olan "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısını "Bana Bir Masal Anlat Baba İçinde EXPO Olsun İçinde Hatay Olsun" şeklinde seslendirmesi büyük alkış topladı.

Gecenin sonunda alandaki süs havuzunda düzenlenen gösteri vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Müzik eşliğinde oluşturulan Atatürk silueti izleyenler tarafından büyük alkış topladı.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Derya Köroğlu, Yeni Türkü, Konser, Hatay, Yerel, Haberler

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