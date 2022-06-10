Expo 2021 Hatay'da "Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Bakımı Eğitim ve Atölyesi" Düzenlendi - Haberler

Ana teması 'Medeniyetler Bahçesi' olan EXPO 2021 Hatay'da, "Sürdürülebilir Kalkınma ve Organik Tarım" alt teması kapsamında Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Bakımı Eğitim ve Atölye çalışması düzenlendi.

Süs bitkileri üretim alanında yapılan etkinlikte, açılış konuşmasını yapan Dr. Samim Kayıkçı, Hatay'da düzenlenen EXPO'nun bir botanik EXPO'su olduğunu ve Akdeniz Bölgesi'nin süs bitkileri yetiştiriciliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

MERAK EDİLEN SORULAR CEVAPLANDI

Bitki Müzesi ekibinin gerçekleştirdiği müzik dinletisinin ardından, Biyolog Mustafa Sahillioğlu, toprak seçimi, sıcaklık nem gibi bitki gelişiminin temel noktaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Alanda hem saksı çiçekleri hem de kesme çiçeklerin yetiştirildiğini belirten Sahillioğlu, katılımcıların süs bitkileri yetiştiriciliğiyle ilgili sorularını cevapladı.

Tohumla Güçlenen Eller Kadın Girişimci Kooperatifi'nin de destek verdiği alanda son olarak şaşırtma yöntemi ile çiçekler toprakla buluşturuldu. Atölye çalışması sonunda ekilen çiçek ve bitkiler katılımcılara hediye edildi ve konuklara rengarenk çiçekler arasında fotoğraf çekildi.

ANKA / Yerel