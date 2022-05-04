Expo 2021 Hatay'da Levent Yüksel Rüzgârı Esti

ARSUZ, HATAY (ANKA) - Türk pop müziğinin güçlü sesi Levent Yüksel, EXPO Arsuz alanında sahne aldığı konserde, en sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi.

Şarkılarıyla alanı dolduran binlerce Hataylıya unutulmaz bir gece yaşatan Levent Yüksel, EXPO'nun Hatay'a ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş ile birlikte CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in de seyirciler arasında bulunduğu konserde Levent Yüksel, sahne performansı ile ayakta alkışlandı.

Başkan Lütfü Savaş, sanatçıya çiçek takdim etti. Savaş, EXPO alanlarında konser etkinliklerinin yanı sıra kültür, sanat, tarih ve gastronomi etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.