Erzincan'da evlenecek gençlere destek

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Evlenecek Gençlere Destek Projesi' kapsamında desteklenen çiftler, İl Müdürü Serdar Demirci tarafından tebrik edildi. Demirci, projenin aile kurumunu güçlendirme amacına hizmet ettiğini vurguladı.

İl Müdürü Demirci, yeni evlenecek genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, projenin aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti. Program kapsamında çiftlere yönelik desteklerin devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
