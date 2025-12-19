Erzincan'da evlenecek gençlere destek

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlere Destek Projesi" kapsamında destekten yararlanacak çiftler, İl Müdürü Serdar Demirci tarafından tebrik edildi.

İl Müdürü Demirci, yeni evlenecek genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, projenin aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti. Program kapsamında çiftlere yönelik desteklerin devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN