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Yaramaz Keçi Sosyal Medya Sayesinde Sahibine Kavuştu

Yaramaz Keçi Sosyal Medya Sayesinde Sahibine Kavuştu
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Bursa'da 4 gün önce kaybolan ve bir evin mutfağına girerek ortalığı dağıtan keçi, sosyal medyada yayınlanan görüntüler sayesinde sahibi Hüseyin Sevim'e ulaştırıldı. Uludağ'dan ağıla getirilirken kaçan keçinin yaramazlığı nedeniyle sürüye alışmakta zorlandığı belirtildi.

Bursa'da bir eve girip etrafı dağıtan yaramaz keçi sosyal medyaya düşünce onu 4 gündür arayan sahibi de bulundu. Yaramaz keçi sürüye tekrar kavuşurken, hem sahibi hem de onu bulanlar rahat bir nefes aldı.

Uludağ'da sürüyle beslenen keçi, şehrin üst kısımlarındaki ağıla getirilirken firar etti. Merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde 4 gün önce keçisi kaybolan Hüseyin Sevim de karakola müracaat etti. Ancak 4 gündür yaramaz keçi bulunamadı. Bugün öğle saatlerinde bir evin mutfağına giren firardaki keçi ortalığı karıştırınca görüntüleri sosyal medyaya düştü. Görüntüler ve onu bulanların başvurması üzerine polis merkezi ekipleri keçinin sahibine ulaştı. Hüseyin Sevim, keçiyi bulanların yanına gidip 4 gündür firar olan yaramaz keçisine kavuştu.

Uludağ'dan Bursa'daki ağıla getirilirken yabancılık çektiği için keçinin kaçtığını belirten Hüseyin Sevim, "Duyarlı vatandaşlara, polisimize ve sosyal medyadan destek olanlara teşekkür ediyorum. Keçimize kavuştuk. 4 gündür onu arıyorduk. Biraz yaramaz. Sürüye alışması kolay olmadığı için kaçtı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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