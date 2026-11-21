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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Uluslararası Kalite Konferansı'nda (International Quality Conference-ICQH), üniversitenin beş yıllık tam kurumsal akreditasyon başarısını ve kalite güvencesi alanındaki iyi uygulamalarını uluslararası akademik kamuoyuyla paylaştı.

19-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Kalite Konferansı, farklı ülkelerden üniversite rektörlerini, yükseköğretim yöneticilerini, kalite güvencesi kuruluşlarının temsilcilerini ve akademisyenleri bir araya getirdi. Yükseköğretimde kalite kültürünün geliştirilmesi, akreditasyon süreçleri ve kurumsal sürdürülebilirlik konularının ele alındığı konferansta, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitenin kurumsal gelişim sürecine ve kalite güvencesi uygulamalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Uluslararası katılımla yükseköğretimde kalite gündemi

Konferansa; Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Vatan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mukhammadismoil Makhmudov, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi eski Rektörü ve Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Özbekistan Ulusal Eğitim Kalite Güvencesi Ajansı Başkanı Bakhtiyor G'ayratjanovich Yo'ldoshev'in de aralarında bulunduğu üst düzey yöneticiler ve akademisyenler katıldı. Prof. Dr. Aytekin İşman'ın genel koordinatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta, yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon alanındaki güncel yaklaşımlar değerlendirildi.

ETÜ'nün kalite güvencesi uygulamaları uluslararası platformda tanıtıldı

Konferansta üniversitenin kuruluşundan bugüne uzanan gelişimini değerlendiren Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak; eğitim-öğretim, araştırma, yönetişim, öğrenci katılımı ve toplumsal katkı alanlarında hayata geçirilen iyi uygulama örneklerini katılımcılarla paylaştı.

ETÜ'nün kurumsal gelişiminde hedef ve çıktı odaklı yönetim anlayışının önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çakmak, akademik performansın ulusal ve uluslararası göstergeler doğrultusunda düzenli olarak izlendiğini ve elde edilen sonuçların iyileştirme süreçlerine yansıtıldığını ifade etti.

Üniversitenin araştırma performansındaki gelişmelere de değinen Çakmak, ETÜ'nün URAP genel sıralamasında son üç yılda 16 basamak yükseldiğini ve Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'na ilk kez girerek dünya genelinde 1601-1800 bandında yer aldığını aktardı.

Sunumunda öğrenci ve dış paydaş katılımının kurumsal kalite süreçlerindeki önemine de dikkat çeken Çakmak, üniversitede uygulanan geri bildirim mekanizmaları, Dış Paydaş Çalıştayı ve eğitimde iyi uygulama örnekleriyle katılımcı ve sürekli gelişime dayalı bir yönetim anlayışının benimsendiğini vurguladı.

Beş yıllık tam akreditasyon başarısı öne çıktı

Sunumunun önemli başlıklarından birini ETÜ'nün tam kurumsal akreditasyon sürecine ayıran Rektör Çakmak, üniversitenin Eylül 2026 itibarıyla YÖKAK tarafından beş yıl süreyle tam kurumsal akreditasyon almaya hak kazanan 34 üniversiteden biri olduğunu belirtti.

Söz konusu başarının üniversitenin bütün birimlerinde benimsenen kalite kültürünün ve ortak çalışma anlayışının bir sonucu olduğunu ifade eden Çakmak, sürdürülebilir kurumsal gelişimin ancak ölçülebilir hedefler, güçlü paydaş katılımı ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Rektör Çakmak, konuşmasını üniversiteler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi ve uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi temennisiyle tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı