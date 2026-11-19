Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Going Global 2026 Uluslararası Yükseköğretim Konferansı'na katıldı.

British Council ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğiyle 17-19 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen konferansa katılan Rektör Çakmak'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim eşlik etti.

"Geleceğe Hazır Yükseköğretim" temasıyla gerçekleştirilen konferans, Türkiye, Orta Asya ve Güney Kafkasya ülkelerinden üniversite yöneticilerini, eğitim politikalarına yön veren temsilcileri ve uluslararası yükseköğretim paydaşlarını bir araya getirdi.

Yükseköğretimde kalite güvencesi, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm, yapay zeka uygulamaları ve uluslararası akademik iş birliklerinin ele alındığı konferansta, üniversitelerin değişen küresel koşullara uyumu ve geleceğin eğitim modelleri değerlendirildi. Program kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda, yükseköğretim kurumlarının bilimsel üretkenliğini artırmaya ve uluslararası rekabet gücünü geliştirmeye yönelik yaklaşımlar üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı