ETÜ ile LÖSEV arasında iş birliği protokolü imzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) arasında, lösemiyle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yönelik ortak çalışmaların hayata geçirilmesini hedefleyen iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile LÖSEV arasında toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik hazırlanan iş birliği protokolü, Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı. Öğrenci topluluklarından ETÜ LÖSEV Fayda Topluluğu öncülüğünde gerçekleştirilen protokolün imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Toplumsal Katkı ve Eşitlik Politikaları Koordinatörlüğü Koordinatörü Doç. Dr. Burak Başkan, LÖSEV Fayda Projesi Koordinatör Yardımcısı Selma Dursun, ETÜ LÖSEV Fayda Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Onur Çamlı, Kulüp Başkanı Rabia Oğuz ile LÖSEV Erzurum ve Ankara temsilciliklerinden yetkililer katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında ETÜ öğrencilerinin gönüllülük faaliyetlerine daha aktif katılım sağlaması, lösemili çocuklar ve ailelerine yönelik sosyal destek çalışmalarının artırılması ve üniversite bünyesinde farkındalık odaklı ortak projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları arasında yapılan iş birliklerinin sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemine vurgu yaparak, toplumsal sorunlara duyarlılık geliştiren ve sosyal sorumluluk bilincini güçlendiren çalışmaların yükseköğretim kurumlarının temel görevleri arasında yer aldığını ifade etti. Rektör Çakmak, LÖSEV ile gerçekleştirilen iş birliğinin öğrencilerin gönüllülük kültürünü geliştirmesine katkı sağlayacağını ve toplum yararına önemli projelere zemin hazırlayacağını söyledi. - ERZURUM

ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu

Ünlü oyuncunun tatilde kalbi durdu! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

İstediği oluyor! Artık rahat rahat tatile gidebilir

Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

İYİ Parti'den ayrıldı! İşte yeni adresi
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Fener taraftarı kahrolacak! Tedesco'ya talip çıktı bile

Beklenen oldu!