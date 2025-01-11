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ETÜ'de Pozitif Genç Gelişimi Projesi Destek Aldı
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Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nün hazırladığı proje, Ünides Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje, üniversite öğrencilerinin psikolojik iyilik hallerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından hazırlanan "Akranımla İyi Oluşumu Güçlendiriyorum: Pozitif Genç Gelişimi Temelli Bir İyi Uygulama Örneği" isimli proje Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) tarafından destek almaya hak kazandı.

Üniversitelerdeki öğrenci topluluklarının projelerini hayata geçirmelerine katkı sunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen ÜNİDES programına yönelik hazırlanan "Akranımla İyi Oluşumu Güçlendiriyorum: Pozitif Genç Gelişimi Temelli Bir İyi Uygulama Örneği" projesi Arş. Gör. Adem Kantar yürütücülüğünde Prof. Dr. Oğuzhan Ekinci, Dr. Öğr. Üyesi Burçak Sönmez, Arş. Gör. Samet Baytar ve Arş. Gör. Ali Parlak'ın düzenleyeceği uygulamalarla gerçekleştirilecek.

Pozitif genç gelişimi yaklaşımı temel alınarak hazırlanan projenin akran mentörleri ekibini ise ETÜ Psikoloji Kulübünde bulunan öğrenciler oluşturacak.

Proje, kariyer uyumu sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin psikolojik iyilik hallerini güçlendirmeyi hedefliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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