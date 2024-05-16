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ETÜ'de Dünya Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ile ETÜ Genç Ofis iş birliğiyle 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasında özel gereksinimli ilkokul öğrencileri için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim Okulu öğrencileri ve Doğu Akademi Özel Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri bir araya geldi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ile ETÜ Genç Ofis iş birliğiyle 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasında özel gereksinimli ilkokul öğrencileri için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

"Eğlen, Kaynaş, Farkındalık Kazan" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim Okulu öğrencilerini ve Doğu Akademi Özel Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini bir araya getiren ETÜ'lü gençler, oyunlarla ve çeşitli etkinliklerle çocukların neşesine ortak oldu.

Etkinlikte konuşan Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Namlı, geleceğin yetişkinleri olacak çocukların erken yaşta farkındalık kazanması gerektiğini belirterek: "Özel gereksinimli bireylerin akran baskısı ve zorbalığına maruz kalmaması için tüm çocuklarımıza erken dönemlerden itibaren empati duygusu ve özel gereksinimli bireylere karşı farkındalık kazanması sağlanmalıdır. Bugün öğrencilerimiz bu bilinçle çok anlamlı bir etkinlik düzenledi. Çocuklarımız birlikte eğlenirken öğrenme fırsatı da yakaladı" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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