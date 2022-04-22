ETSO Başkanı Yücelik'ten 23 Nisan Mesajı; '23 Nisan, ulusal egemenliğimizin nişanesidir'

ERZURUM (İHA) - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

23 Nisan 1920'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, "Ülkemizi işgal etme teşebbüsleri karşısında, milletimizin egemenliğini eline aldığı, vatanına sahip çıktığı bugün, milletimizin istiklali ve istikbali için büyük önem taşıyan bir dönüm noktasıdır" dedi.

Mesajında; "Zorluklar ve imkansızlıklar içerisinde kazanılan İstiklal mücadelesinde gösterilen azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya konulan çabanın ilham kaynağı olmuştur" ifadelerini kullanan Başkan Yücelik şunları söyledi; "23 Nisan, Milli bayram olmanın ötesinde, ulusal egemenliğimizin nişanesi olmuş ve dünyada evrensel bir anlam kazanmış bir gündür. Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği bu anlamlı günü, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza bayram olarak armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını ve Birinci Meclis üyelerini saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel