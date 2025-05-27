Etnospor Kültür Festivali, Geleneksel Sanatların Buluşma Noktası Oldu

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl yedincisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sanatlar ve kültürel mirasın canlı bir sahnesine dönüştü. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), festivalde kurduğu atölyeler ve yürüttüğü temaslarla, sadece sanat değil, kuşaklar ve kültürler arasında da köprüler kurdu.

TÜRGEV çadırında dört gün boyunca devam eden ok yapımı, vitray süsleme, keçe işçiliği ve suluboya atölyeleri, katılımcılara el emeğiyle üretmenin hazzını yaşattı. Uygulamalı etkinliklerin yanı sıra dombıra konseri gibi gösteriler, ziyaretçilere farklı kültürlerle tanışma fırsatı sundu. Sadece Türkiye'den değil, Kazakistan ve Filistin'den gelen öğrenciler de kendi kültürlerine ait eserlerle alanda yer aldı. Bu karşılaşmalar, çadırın yalnızca bir öğrenme alanı değil, aynı zamanda kültürel diyalogların doğduğu bir merkez haline gelmesini sağladı.

Gençlerle kurulan bağ, festivale yön verdi

Festival boyunca sahada olan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, atölyeleri yerinde izledi, katılımcılarla birebir temas kurarak gençlerin geleneksel sanatlara olan ilgisini yakından gözlemledi.

Katılımla güçlenen bir değer alanı

TÜRGEV Vakıf Meclis Üyesi Sayın Bilal Erdoğan da festivali ziyaret ederek atölyelerde üretilen çalışmaları inceledi. Katılımcılarla bir araya gelen Erdoğan, geleneksel sanatların kimlik inşasındaki yerini vurguladı ve emek gösteren gençleri tebrik etti. Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Sadullah Selman ve Ömer Faruk Yeşilyurt'un da alanda aktif olarak yer alması, TÜRGEV'in kültürel faaliyetlere verdiği önemin kurumsal düzeyde de benimsendiğini ortaya koydu.

Kültürel hafıza atölye masasında canlanıyor

TÜRGEV'in çalışmaları, sadece geleneksel sanatların yaşatılmasını değil, aynı zamanda kültürel kimliğin güncel yaşamla bağ kurmasını da amaçlıyor. Çadırda yoğrulan her renk, her ses ve her dokunuş, geçmişle gelecek arasında kurulan güçlü bir köprüye dönüşüyor. - İSTANBUL