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ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'dan Prof. Dr. Bekir Karasu için taziye mesajı

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Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, hayatını kaybeden Prof. Dr. Bekir Karasu'yla ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Karasu'nun cansız bedeni, Porsuk Çayı içinde eli ve ayakları bağlanmış halde bulundu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, hayatını kaybeden Prof. Dr. Bekir Karasu'yla ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun cansız bedeni, 27 Haziran Perşembe günü sonrası kendisinden bir daha haber alınamamasının ardından dün Karacaşehir mevkiinde Porsuk Çayı içinde eli ve ayakları bağlanmış halde bulundu. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan bir mesaj yayımladı. Mesajında Karasu'nun yakınlarına ve sevenlerine sabırlar dileyen Özcan, "Üniversitemiz Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum hocamız Prof. Drr. Bekir Karasu'ya Allah'tan rahmet, üniversitemiz camiasına, kederli ailesine ve tüm severlerine sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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