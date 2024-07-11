ESTÜ Lisansüstü Eğitim Başvuru Süresini Uzattı
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Lisansüstü Eğitim programlarının başvuru süresini 16 Temmuz 2024'e kadar uzattığını duyurdu.
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Lisansüstü Eğitim programlanın başvuru süresini 16 Temmuza 2024'e kadar süresini uzattığını duyurdu.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının başvuru tarihi uzatıldı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre başvuru tarihli 16 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. - ESKİŞEHİR