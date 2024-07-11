ESTÜ Lisansüstü Eğitim Başvuru Süresini Uzattı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Lisansüstü Eğitim programlanın başvuru süresini 16 Temmuza 2024'e kadar süresini uzattığını duyurdu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının başvuru tarihi uzatıldı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre başvuru tarihli 16 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. - ESKİŞEHİR