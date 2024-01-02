ESTP, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosunu ziyaret etti

Kısa adı ESTP olan Erzurum Sivil Platformu Filistin'e destek yürüyüşleri ve yardım kampanyalarını sürdürmeye devam ederken Erzurum için yapılabilecek eğitimden, ticarete kadar birçok alanda çalışmalarına sürdürüyor.

ESTP Başkanı Abdullah Mustafa Güvenli ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Hanefi İspirli; İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi'yi konsolosluk binasında ziyaret ederek yeni binanın hayırlı hizmetlere vesile olmasını dilediler.

Ziyaret esnasında, oluşturulacak ticaret ve kültürel hareketliliğin Erzurum ve İran İslam Cumhuriyeti açısından büyük anlam ifade edileceğine dikkat çekildi.

ESTP Başkanı Güvenli; Türkiye'nin Erzurum üzerinden İran'ın Batı'ya açılan kapısı, İran'ın da Türkiye'nin Doğu'ya açılan kapısı olmasının tarihi ve jeopolitik bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Tebriz-Erzurum arasında var olan yüzlerce yıla dayanan kardeşliğin ticarete de yansıması için ESTP olarak güçlerinin yettiğince çalışmaya hazır olduklarını anlatan Güvenli; birbirine hem coğrafya hem de gönül olarak bu kadar yakın olmalarının hayata da yansıması gerektiğini ve özellikle Nevruz Bayramı'nda yurtdışına çıakacak İran halkını Erzurum'da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi ziyaretten duyduğu memnuniyete belirterek Erzurum'da ki sivil toplum kuruluşları ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarını, bunu daha da ileriye taşımak istediklerini dile getirdi.. Ticaretten, sanata, kültürel çalışmalara kadar her zaman Erzurum'da ki sivil toplum kuruluşlarına kapılarının sonuna kadar açık olduğunu hatırlattı.

ESTP Yönetim Kurulu Üyesi M. Hanefi İspirli hazırladığı Kudüs Şiirleri Antoloji'ni Başkonsolos Mohammad Ebrahimi'ye hediye etti ve Türkiye'nin Filistin için verdiği güçlü desteği anlattı.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi ziyaretin sonunda Güvenli ve İspirli'ye Prof. Dr. Nimet Yıldırım tarafından Farsça'dan çevrilen Sadi'yi Şirazi Divanı ve Rudeki-yi Semerkandi Divanı hediye etti. - ERZURUM