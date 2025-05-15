Estonya'dan Erzincan'a: Janelika Müslüman oldu ve nikah kıydırdı

Estonya'dan Erzincan'a: Janelika Müslüman oldu ve nikah kıydırdı
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Estonya'dan Erzincan'a yerleşen Janelika, Müslümanlığı kabul ederek müftülükte nikah kıydırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hediye setleri verildi.

Estonya'dan gelip Erzincan'a yerleşen Janelika Müslümanlığı kabul ederek, Erzincan Müftülüğünde nikah kıydırdı.

Estonya'dan gelip Erzincan'a yerleşen kadın, Müftülüğe İhtida ederek Müslüman oldu. Estonyalı Janelika ile Hakan'ın nikahları müftülükte kıyıldı.

Kendilerine ADRB koordinatörlüğü "Yuvamda Bilinç Bir Ömür Sevinç" TDV Kadın Kolları "Hayata Başlarken" projeleri kapsamında kendilerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından oluşan hediye seti verildi.

Ayrıca TDV Kadın Kollarının hazırladığı çeyiz bohçası hediyesinde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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