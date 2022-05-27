Essen Başkanı Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti - Haberler

Almanya'nın 9.büyük şehri Essen belediye başkanı Thomas Kufen, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'la biraya geldi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinin 4'üncü Almanya'nın 9.büyük şehri Essen belediye başkanı Thomas Kufen, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)Müdürü Kazım Eroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası(TSO)Başkanı Metin Demir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Coşkun'da hazır bulundu.

Ziyaret öncesinde Vali Tutulmaz, günün anısına Essen belediye başkanı Thomas Kufen'e Devrek bastonu hediye etti. Başkan Kufen ise Vali Tutunmaz'a Essen şehrinin 13.yüzyıla ait mührünü takdim etti.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel