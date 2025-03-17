Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine kanlı tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Kanlı tabutlarla tehdit ettiler

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'tan Çanakkale Zaferi Mesajı

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'tan Çanakkale Zaferi Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, zaferin Türk milletinin vatan sevgisi, birlik ve inançla elde ettiği önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Çolak, bu zaferin dünya tarihini değiştirdiğini ve evrensel barışın sembolü haline geldiğini belirterek, şehitleri rahmetle andı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Çanakkale Zaferi'nin 110'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Çolak mesajında, "Türk milletinin yurdunu savunmak için verdiği şanlı mücadele neticesinde elde ettiği Çanakkale Zaferi ; vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın ve azmin, taktik ve dehanın zaferi olarak emperyalist devletlerin kanlı emellerini yerle bir ederken, mazlum milletlere de eşsiz bir direniş örneği olmuştur. 110. yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferi ile tüm dünya "Çanakkale geçilmez" gerçeğini kabul etmiş ve bu durum dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir. Çanakkale cephesindeki savaşa katılmış tüm milletler bu günü milletimizle birlikte saygıyla anmaktadır. Geçmişteki bu savaş, günümüz evrensel barış ve kardeşliğinin çok önemli bir sembolü haline gelmiştir. Bugün milletçe bize düşen bu şanlı zaferin nasıl kazanıldığını gelecek kuşaklara aktararak bu ruhu sonsuza kadar yaşatmak, birlik ve beraberlik içinde her türlü iç ve dış tehlikeyi bertaraf ederek şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanı sahiplenmektir. Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
img

Ev almak isteyenler bu rakamları görünce hayal kırıklığı yaşıyor
img

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.