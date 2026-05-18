ESOGÜ Rektörü Çolak: 19 Mayıs meşalesi bugün de yolumuzu aydınlatıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1919'da yakılan meşalenin bugün de milleti muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma mücadelesinde yol gösterdiğini belirtti. Çolak, gençlerin Atatürk'ün emanetini korumak için bilgili ve donanımlı olması gerektiğini vurguladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çolak'ın mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a attığı tarihi adım, işgal altında bulunan ve savaşlarla yorgun düşmüş vatanımızın kurtuluşu için ilk meşaleyi yakmış ve milli mücadele ile birlikte bağımsızlığa giden yol açılmıştır. 19 Mayıs 1919'da tutuşturulan bu meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma mücadelemizde bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bedeller ödenerek kazanılan Türkiye Cumhuriyeti'ni, en büyük zenginliğimiz ve geleceğimiz olarak gördüğü gençlerimize emanet etmiştir. Gençlerimiz Atatürk'ün bu emanetini korumak ve yüceltmek için bilgili, donanımlı, araştıran, üreten, evrensel düşünebilen, milli ve manevi değerlerimize bağlı bireyler olarak çok çalışmalıdır. Atatürk'ün gençlerimize duyduğu inancın ve güvenin bir göstergesi olarak 19 Mayıs'ı 'Gençlik ve Spor Bayramı' olarak Türk gençliğine armağan etmesi, bu yolda gençlerimize çok değerli bir motivasyon kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
