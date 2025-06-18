ESOGÜ'De 2. Düşük Proteinli Mutfak Atölyesi Düzenlendi

ESOGÜ'De 2. Düşük Proteinli Mutfak Atölyesi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde, Prof. Dr. Sultan Durmuş Aydoğdu anısına düzenlenen '2. Düşük Proteinli Mutfak Atölyesi' etkinliği, fenilketonürili hastalar ve aileleri için uygulamalı eğitimle gerçekleştirildi. Katılımcılar, düşük proteinli tarifleri deneyimleyerek tüketim alışkanlıklarını çeşitlendirdiler.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) '2. Düşük Proteinli Mutfak Atölyesi' etkinliği gerçekleştirildi.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ile Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği Eskişehir Şubesi tarafından, 2017 yılında vefat eden ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sultan Durmuş Aydoğdu anısına '2. Düşük Proteinli Mutfak Atölyesi' etkinliği düzenlendi. Etkinlik, ESOGÜ Otel'de gerçekleştirildi. Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gonca Kılıç Yıldırım konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, etkinlikte Vitaflo-Nestle firmasının katkıları ile bu konuda eğitimli bir şef eşliğinde, katılımcılara düşük proteinli ürünler ile yapılabilecek lezzetler hakkında uygulamalı eğitim verildiğini belirtti. Fenilketonürili hastalar ve ailelerinin katıldığı bu etkinlikte kurabiye, çiğ köfte, cup cake, dondurma, magnolia gibi tariflerin yapılarak tüm katılımcılara tadım yaptırıldığını belirten Doç. Dr. Gonca Kılıç Yıldırım, böylelikle tekdüze beslenmenin verdiği bıkkınlıktan kaynaklanan diyete uyumsuzluğun önüne geçmenin amaçlandığını ifade etti. Doç. Dr. Gonca Kılıç Yıldırım, düzenlenen bu etkinlik ile sosyal projenin hedefine ulaştığını ve gelecekte de benzer etkinlikleri çeşitli platformlarda daha fazla hasta ve yakınına ulaştırabilmeyi istediklerini söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı! Askeri hedefler vuruluyor

Tahran'a yeni saldırı! İsrail'in iddiası doğruysa kıyamet kopacak
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump'tan endişelendiren yanıt

ABD, İran'la savaşa giriyor mu? Trump'tan endişelendiren yanıt
Göztepe, Romulo için yapılan 15 milyon euroluk teklifi reddetti

Dünya devi çuvalla para verdi, Göztepe anında reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde herkes adını ezbere biliyor
Müsavat Dervişoğlu'nun asgari ücret için rakam önerdi: 29 bin 850 TL olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakama bakın: Bundan aşağısı olmaz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Türk turizmine ağır darbe! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Dünyaya rezil oluyoruz! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.