ESOGÜ'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı' düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programında, vatanımız ve bayrağımız için canlarını feda eden 15 Temmuz Şehitleri anıldı.

Program ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma töreni ile başladı. Tören ESOGÜ Yönetimi ile üniversite akademik ve idari personelinin katılımları ile gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan anma töreni, ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan 15 Temmuz "Milletin Zaferi" video gösterimi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Milat" isimli kısa film ile devam etti. Sonrasında ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ülkemize, demokrasimize, milli iradeye ve millet egemenliğine kasteden hain FETÖ kalkışmasına karşı, milletimizin bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığı günün dokuzuncu yıl dönümünü konu alan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı"nı okudu.

"Gelecek nesillere de bayrak, vatan ve millet sevgisini aşılamaktır"

Program esnasında ise Prof. Dr. Kamil Çolak' yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'cü hainler milli iradeyi hiçe sayarak demokrasimizi yıkmak için darbe girişiminde bulunmuşlardır. Emperyalizmin kirli amaçları doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni; vatanına, milletine ve devletine bağlı asker ve polislerimize ait karargahları alçakça bombalayan hainler, darbeye karşı koyan sivil vatandaşlarımızı da şehit etmişlerdir. Ülkemizi karanlığa sürükleyerek yıllarca geriye götürebilecek bu hain girişim, demokrasisine ve özgürlüğüne yürekten bağlı milletimizin kararlılığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sergilenen şanlı direnişle durdurulmuş ve Türk milletinin böyle hain emel ve hedeflere asla geçit vermeyeceği tüm dünyaya gösterilmiştir. 15 Temmuz'da iradesini demokrasiden yana koyan aziz milletimiz, birliğimize kastetmeyi planlayan karanlık odaklara, bundan sonra da karşılarında tam bir birliktelik şuuruyla kenetlenmiş olarak bulunacağının mesajını açıkça vermiştir. Bugün bizlere düşen ise 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananları ve bunların arkasındakileri çok iyi bilmek, asla unutmamak ve gelecek nesillere de tüm yönleriyle aktararak gençlerimize bayrak, vatan ve millet sevgisini aşılamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin zafer günü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, hain kalkışmaya karşı koyarken yaralanan gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; bayrağımız, vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." - ESKİŞEHİR