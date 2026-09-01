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ESO'dan Çevre İl Müdürüne Hayırlı Olsun Ziyareti

ESO'dan Çevre İl Müdürüne Hayırlı Olsun Ziyareti
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede sanayinin yeşil dönüşümü, sürdürülebilir üretim ve çevre mevzuatına uyum konularında iş birliği imkanları ele alındı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu üyleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Fatih Düş ve Sinan Özeçoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Güven Erdoğan, Ahmet Özdemirel, Hakan Korkmaz ve Murat Sürel'in katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, şehrimizin sanayi ve çevre politikaları ele alındı. Görüşmede, sanayinin yeşil dönüşüm süreçleri, sürdürülebilir üretim modelleri ve çevre mevzuatına uyum konularında atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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