ESMİAD'dan Eskişehir Şoförler Odası Başkan adayı İbrahim İzmir'e ziyaret
Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) üyeleri, Şoförler Odası Başkan Adayı İbrahim İzmir'i ziyaret ederek destek verdiler. ESMİAD Başkanı Oğuz Sinlenmez, aday İzmir'e hediye takdiminde bulunarak başarılar diledi.
Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) üyeleri, Eskişehir Şoförler Odası Başkan Adayı İbrahim İzmir'i ziyaret etti.
ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez, aday İbrahim İzmir'e hediye armağan etti. Başkan Sinlenmez, İbrahim İzmir'e çıktığı yolda başarılar dileyerek destek oldu. Günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel