ESMİAD, şehit aileleri ve gazileri iftar sofrasında buluşturuyor

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD), 1 Mart Pazar günü düzenleyeceği özel iftar programında şehit yakınları ve kahraman gazilerle bir araya gelerek vefa ve dayanışma örneği sergileyecek.

ESMİAD, Ramazan ayının manevi ikliminde birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla anlamlı bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. "Birlik, Vefa ve Dayanışma İle" sloganıyla duyurulan program kapsamında, 1 Mart Pazar günü düzenlenecek iftar sofrasında aziz şehitlerin kıymetli aileleri ve kahraman gaziler onur konuğu olarak ağırlanacak. ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez'in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan davetle, vatan için canını feda eden kahramanların emanetlerine sahip çıkılması ve toplumsal dayanışma ruhunun pekiştirilmesi hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı