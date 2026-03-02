Haberler

ESMİAD'dan Eskişehir'e vefa gecesi

ESMİAD'dan Eskişehir'e vefa gecesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) tarafından şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna düzenlenen iftar programı bin 500'ü aşkın davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) tarafından şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna düzenlenen iftar programı bin 500'ü aşkın davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Aziz şehitler için edilen dualar, salonda bulunan herkese duygu dolu anlar yaşattı. Oruçların hep birlikte açıldığı anlarda, aynı sofrada buluşmanın anlamı daha da derinleşti. Şehit aileleri ve gazilerin onuruna kurulan programda saygı, minnet ve kardeşlik duygusu ön plana çıktı. Katılımcılar, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu en güçlü haliyle yaşadı.

"Bu sadece bir iftar değil, vefa sorumluluğudur"

Gecede konuşan ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, "Bizler, bu aziz emanetlerin her zaman yanındayız. Bu organizasyon yalnızca bir yemek programı değildir; bir vefa borcunun ifadesi, bir sorumluluğun göstergesidir" dedi.

Programa katılan şehit aileleri ve gaziler, kendilerini yalnız bırakmayan ESMİAD yönetimine teşekkür ederek, bu anlamlı buluşmanın kendileri için büyük değer taşıdığını ifade etti. Toplumsal dayanışmanın, birlik ruhunun ve vefanın güçlü bir şekilde hissedildiği gece; hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi

Günlerdir gözaltında olan Tanju Özcan'la ilgili yeni gelişme
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı

Ateş çemberinde mahsur kaldılar
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor

Emekli CIA görevlisinden olay sözler: Bu savaşı kazanmamız imkansız
Takımın yarısı yok! Galatasaray'ın Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Takımın yarısı Alanya'ya karşı yok! İşte açıklanan kadro
Eşini ve iki kızını öldüren polis hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Eşini ve iki kızını öldüren polisten akılalmaz savunma