ESMİAD'dan Eskişehir'e vefa gecesi

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) tarafından şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna düzenlenen iftar programı bin 500'ü aşkın davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Aziz şehitler için edilen dualar, salonda bulunan herkese duygu dolu anlar yaşattı. Oruçların hep birlikte açıldığı anlarda, aynı sofrada buluşmanın anlamı daha da derinleşti. Şehit aileleri ve gazilerin onuruna kurulan programda saygı, minnet ve kardeşlik duygusu ön plana çıktı. Katılımcılar, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu en güçlü haliyle yaşadı.

"Bu sadece bir iftar değil, vefa sorumluluğudur"

Gecede konuşan ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, "Bizler, bu aziz emanetlerin her zaman yanındayız. Bu organizasyon yalnızca bir yemek programı değildir; bir vefa borcunun ifadesi, bir sorumluluğun göstergesidir" dedi.

Programa katılan şehit aileleri ve gaziler, kendilerini yalnız bırakmayan ESMİAD yönetimine teşekkür ederek, bu anlamlı buluşmanın kendileri için büyük değer taşıdığını ifade etti. Toplumsal dayanışmanın, birlik ruhunun ve vefanın güçlü bir şekilde hissedildiği gece; hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı