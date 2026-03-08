Haberler

ESMİAD'dan 8 Mart'ta anlamlı ziyaret

ESMİAD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören kadın hastalar ve sağlık çalışanı kadınlarla bir araya gelerek moral verdi. Ziyaret sırasında kadınlara hediyeler takdim edildi ve kadınların toplumdaki önemli rolü vurgulandı.

ESMİAD (Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirerek, hem tedavi gören kadın hastalara hem de sağlık çalışanı kadınlara moral verdi.

Dernek yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri ve kadın yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette; hastanede tedavi gören kadın hastalar tek tek ziyaret edilirken, özverili çalışmalarıyla sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olan kadın doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları da unutulmadı. ESMİAD heyeti, günün anlam ve önemine binaen kadınlara küçük hediyeler takdim ederek moral verdi. Ziyaret sırasında hastane koridorlarında sıcak ve samimi anlar yaşanırken, sağlık çalışanları ve hastalar bu anlamlı jestten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Günün yoğun temposu içinde yapılan bu ziyaret, kadın emeğine ve kadınların toplumdaki yerine dikkat çeken önemli bir farkındalık mesajı da taşıdı. ESMİAD yetkilileri, kadınların yalnızca bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini vurgulayarak; toplumun her alanında emekleri, fedakarlıkları, şefkatleri ve güçlü duruşlarıyla hayatı güzelleştiren kadınların her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Toplumun temel yapı taşını oluşturan kadınların sağlık, eğitim, iş dünyası ve sosyal hayat başta olmak üzere her alanda büyük bir özveriyle varlık gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Kadınların emeği, toplumun geleceğini şekillendiren en güçlü değerdir" mesajı verildi.

ESMİAD heyeti, bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sağlık, huzur, başarı ve umut dolu bir yaşam dileğinde bulundu. - ESKİŞEHİR

