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Esma Yılmaz, Kadınların Gücünü Servis Şoförlüğünde Gösteriyor

Esma Yılmaz, Kadınların Gücünü Servis Şoförlüğünde Gösteriyor
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde 12 yıldır okul servis şoförlüğü yapan Esma Yılmaz, hem iş hayatında kadınların yerini vurguluyor hem de çocukların güvenliğini sağlıyor. Azmiyle birçok kadına ilham kaynağı olan Yılmaz, mesleğini severek yapıyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Esma Yılmaz, erkek egemen bir meslek olarak görülen okul servis şoförlüğünde 12 yıldır önemli bir başarıya imza atıyor.

Çocukluk hayali olan şoförlüğü meslek edinen Yılmaz, her gün onlarca öğrenciyi güvenli bir şekilde okullarına ulaştırarak hem ailesine ekonomik destek sağlıyor hem de kadınların her meslekte yer alabileceğini gösteriyor. Aybastı'da örnek bir başarı hikayesi yazan Esma Yılmaz, azmi ve kararlılığıyla sadece öğrencileri değil, birçok kadını da cesaretlendirmeye devam ediyor.

"Hepsini kendi çocuğum gibi görüyorum"

Esma Yılmaz, çocukları öncelikle kendi çocuğum gibi gördüğünü belirterek, "Gereken tüm belgeleri alarak bu mesleğe adım attım ve 12 yıldır servis şoförlüğü yapıyorum, sevdiğim bir meslek severek yapıyorum. Çocukları bir Anne şefkati gibi kendi çocuklarım gibi görüyorum. Onlarla ilgilenmek, onlarla vakit geçirmek beni mutlu ediyor" dedi.

"Kadınların her işi başardığını göstermek istiyorum"

Kadınların iş hayatında daha fazla yer almasının önemine değinen Esma Yılmaz, "Umarım benim gibi başka kadınlar da cesaretlenir ve hayallerinin peşinden gider. Kadınların her işi başarabileceğini göstermek istiyorum" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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