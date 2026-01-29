Haberler

Eskişehirspor yönetimi, Vali Yılmaz'ı ziyaret etti

Eskişehirspor yönetimi, Vali Yılmaz'ı ziyaret etti
Güncelleme:
Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Yılmaz, Eskişehirspor'un önemini vurgulayarak, yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti ve takıma başarılar diledi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yılmaz, Eskişehirspor'un kent için taşıdığı önemi vurgulayarak Başkan Entok ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Vali Yılmaz, üst lige yükselme yolculuğunun kalan müsabakalarında Eskişehirspor'a başarılar diledi. Eskişehirspor yönetimi ve Vali Yılmaz, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
