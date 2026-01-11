Haberler

Eskişehirspor'dan Vali Hüseyin Aksoy için teşekkür mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanırken, Eskişehirspor Kulübü sosyal medya üzerinden kendisine teşekkür mesajı yayımladı. Aksoy'un kulübe yaptığı destekler ve katkılar vurgulandı.

Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy için Eskişehirspor Kulübü, şehre ve kulübe verdiği desteklerden dolayı bir teşekkür mesajı yayımladı.

Eskişehirspor Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a bir teşekkür mesajı paylaştı. Mesajda, Aksoy'un görev süresi boyunca kulübe sağladığı destekler ve yürüttüğü çalışmalar konu edildi. Paylaşımda ayrıca Vali Aksoy'un şehre sunduğu katkılardan dolayı şükranlar sunularak yeni görevinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Eskişehirspor sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözleri kaydetti: "Valimiz Hüseyin Aksoy, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanmıştır. Valimiz; görev yaptığı süre boyunca Eskişehirsporumuzun her zaman yanında olmuş, kulübümüze birçok konuda destek sağlamış, maçlarımızda takımımızı yalnız bırakmamış ve kapısını daima kulübümüze açık tutmuştur. Eskişehirspor Kulübü olarak; şehrimize ve camiamıza sunduğu kıymetli katkılar, gösterdiği yakın ilgi ve destek için Hüseyin Aksoy'a teşekkür ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı

Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
Ilgaz'da satılan bal dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın en pahalı balı, o ilçemizde satıldı
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu