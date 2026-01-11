Eskişehirspor'dan Vali Hüseyin Aksoy için teşekkür mesajı

Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy için Eskişehirspor Kulübü, şehre ve kulübe verdiği desteklerden dolayı bir teşekkür mesajı yayımladı.

Eskişehirspor Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a bir teşekkür mesajı paylaştı. Mesajda, Aksoy'un görev süresi boyunca kulübe sağladığı destekler ve yürüttüğü çalışmalar konu edildi. Paylaşımda ayrıca Vali Aksoy'un şehre sunduğu katkılardan dolayı şükranlar sunularak yeni görevinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Eskişehirspor sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözleri kaydetti: "Valimiz Hüseyin Aksoy, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanmıştır. Valimiz; görev yaptığı süre boyunca Eskişehirsporumuzun her zaman yanında olmuş, kulübümüze birçok konuda destek sağlamış, maçlarımızda takımımızı yalnız bırakmamış ve kapısını daima kulübümüze açık tutmuştur. Eskişehirspor Kulübü olarak; şehrimize ve camiamıza sunduğu kıymetli katkılar, gösterdiği yakın ilgi ve destek için Hüseyin Aksoy'a teşekkür ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz." - ESKİŞEHİR