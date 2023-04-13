Eskişehirli vatandaşların scooterlarla ilgili kafası karışık

Eskişehir'de bazı vatandaşlar scooterların tehlikeli olması sebebiyle yasaklanması gerektiğini söylerken, gençler farklı düşünüyor.

Özensizce etrafa bırakıldığı için kaldırımlardaki yaya trafiğini olumsuz etkileyen ve zaman zaman kazalara karışan scooterlar, vatandaşlar arasında tartışma konusu oldu. Scooterlar için Fransa'da yasak getirilmesinin ve İstanbul'daki bazı bölgelerde toplatılma kararı alınmasının ardından, scooter meselesi halk arasında yeniden gündem oldu. Halkın bir bölümü scooterların tehlikeli olduğunu düşünürken, ilerleyen zamanlarda Eskişehir'de de yasak getirilmesinin iyi olabileceği belirtildi. Bazı vatandaşlar da scooterların işlevsel olduğunu ancak gençlerin kontrolsüz kullanımı sebebiyle fazla dikkat çektiğini dile getirdi. Gençler ise scooterlara getirilen yasakların artmamasını isterken, yaşanan kazaların otomobil sürücülerinin dikkatsizliğinden kaynaklandığını düşünüyor.

"Bazı bölgelerde scooterlar toplanmış, iyi olmuş"

Eskişehir'de yaşayan emekli vatandaş Cevat Demir, gençlerin scooterları çok dikkatsiz kullandığını söyledi. Scooterlarla ilgili alınan yasaklanma kararlarının yerinde olduğunu düşünen ve Eskişehir'deki scooterlar için bazı trafik kuralları getirilmesi gerektiğini ifade eden Demir, "Scooterlar Fransa'da yasaklanmış, Kadıköy'de ise toplanmaya başlanmış. Bence gayet iyi olmuş, geçen gün scooterlı birisi engelli bir vatandaşa çarpmıştı. Scooterların kaza yaptığını da biliyorum, gençler çok dikkatsiz kullanıyorlar. O bölgelerde toplanmış, iyi olmuş. Aslında scooterlar işlevsel makineler ancak gençlerin kontrolsüzlüğü yüzünden böyle oluyor. Dikkatli kullanılırsa belli ölçülerde faydası var. Bu scooterlar gençler yüzünden yasaklanıyor, şimdi Eskişehir'de böyle bir durum yok ancak ilerleyen zamanlarda bizim kullanım hakkımızı da etkileyebilirler. Daha geçenlerde İstanbul'da bir scootera araba çarptı, 2 çocuk öldü. Scooterlar trafiğin ve yayaların yoğun olmadığı bölgelerde kullanılsa ya da trafik kurallarına tabii tutulsa daha iyi olabilir" dedi.

"Scooterlar bireysel taşımayı kolaylaştırıyor ve taksilere rekabet faktörü oluşturuyor"

Eskişehir'de yaşayan lise son sınıf öğrencisi Yüksel Gazi Yumlu, scooterlarla ilgili alınan yasaklanma kararlarının yanlış olduğunu belirtti. Scooterların bireysel taşımayı kolaylaştırmasının ve taksiler için rekabet unsuru oluşturmasının iyi olduğunu dile getiren Yumlu, "Bence scooterların yasaklanması yanlış bir karardır. Çünkü scooterlar bireysel taşımayı daha kolay hale getiriyor ve taksilere rekabet faktörü oluşturuyor. Dolayısıyla taksiler de fiyatlarını daha ucuz tutmak durumunda kalıyor. Eğer scooterlar tamamen ortadan kaldırılırsa tek bireysel taşıma aracı taksi olacağı için istedikleri gibi fiyat belirlerler. Ben bir tekel oluşmasını istemiyorum. Scooterlar taksiye iyi bir alternatif ve doğaya zararı yok. Farkındayım, çok fazla kaza oluyor ancak bunun sebebi sadece scooter sürücüleri değil. Motor kazaları da çok oluyor, asıl otomobil sürücüleri dikkatsiz. Eskişehir'deki çoğu araç sağa sola dönerken sinyal bile vermiyor, böyle olan bir araca scooter çarparsa bu şoförün hatasıdır. Bazı taksi sürücüleri kısa mesafede sıkıntı çıkartıyor, scooterların yasaklanması onların da işine gelmez. Scooterlar İlerleyen zamanlarda Eskişehir'de de yasaklanmaz umarım" dedi. - ESKİŞEHİR