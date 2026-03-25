Eskişehirli genç şefler mutfakta devleşti: Kırşehir'den madalyalarla döndüler

Kırşehir'de düzenlenen 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışmasında, Eskişehirli Sıdıka Hanım ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı meslek liseleri, altın ve gümüş madalya kazanarak başarısını kanıtladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kırşehir'de düzenlenen 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda Eskişehirli öğrenciler damga vurdu. Kentin iki köklü meslek lisesi, sergiledikleri performansla altın, gümüş ve bronz madalyaları topladı.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen yarışma, genç şef adaylarını bir araya getirdi. Türk mutfağının kültürel mirasını yaşatmak, geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen organizasyonda; sürdürülebilirlik, yerel ürün bilinci ve sıfır atık temaları ön plana çıktı. Yarışmaya Eskişehir'den katılan Sıdıka Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları tabaklarla jüriden tam not aldı.

Hem altın madalya hem bölge üçüncülüğü

Yarışmanın İç Anadolu Bölgesi kategorisinde hünerlerini sergileyen Sıdıka Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, özgün sunumları ve teknik becerileriyle altın madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Başarılarını sadece birincilikle sınırlamayan öğrenciler, aynı zamanda elde ettikleri bölge üçüncülüğü derecesiyle de Eskişehir'in gastronomi alanındaki iddiasını kanıtladı.

Gümüş madalya Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı MTAL'ye gitti

Eskişehir'in bir diğer temsilcisi olan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de mutfaktaki yenilikçi fikirlerini konuşturdu. Teknik disiplinleri ve yöresel ürünleri modern tekniklerle harmanlayan ekip, jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda gümüş madalya kazanarak kürsüde yerini aldı.

Eskişehir'in mesleki ve teknik eğitimdeki gücünü bir kez daha gözler önüne seren öğrenciler ve danışman öğretmenler, ödül töreninin ardından büyük mutluluk yaşadı. Yetkililer, yerel mutfak kültürünün korunması ve gençlerin bu alanda teşvik edilmesinin önemine vurgu yaparak, emeği geçen tüm eğitimci ve öğrencileri tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
