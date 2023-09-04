Eskişehirli Kadınlardan Odunpazarı Belediyesi Halk Market'e Bağış

Odunpazarı Belediyesi’nin hayata geçirdiği Halk Market, bu sene de çocuklara kırtasiye yardımı yapıyor. Halk Market, daha fazla çocuğa kırtasiye yardımı yapmak için hayırseverlere “Okul Çantamı Birlikte Dolduralım” sloganıyla bağış çağrısında bulundu.

Odunpazarı Belediyesi'nin hayata geçirdiği Halk Market, bu sene de çocuklara kırtasiye yardımı yapıyor. Halk Market, daha fazla çocuğa kırtasiye yardımı yapmak için hayırseverlere "Okul Çantamı Birlikte Dolduralım" sloganıyla bağış çağrısında bulundu.

Halk Market'in bağış çağrısına birçok kurum, kuruluş ve vatandaş dönüş yaptı. Son olarak Halk Market'in bu çağrısı ile harekete geçenler ise Eskişehirli kadınlar oldu. Gökmeydan Mahallesi Şehit Öğretmen Mustafa Coşkun Sokak No: 1 Gelişim Sitesi adresinde bulunan Halk Market'e giden Eskişehirli kadınlar, Halk Market'i gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ardından da ortaokul ve lise düzeyinde eğitim ve öğretimine devam eden öğrencilerin kullanabileceği kırtasiye yardımı için Halk Market'e bağışta bulundu.

Eskişehirli kadınlara yaptıkları bağışlar için teşekkür eden Halk Market yetkilileri, çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Halk Marketin, vatandaşlara erzak kolisi göndermek yerine, gerçekten ihtiyaç duydukları ürünleri kendilerinin seçmesini sağladığının altını çizen yetkililer, "Halk Market'e sadece Halk Kart sahipleri girebiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar kartlarına yüklenen miktar doğrultusunda alışveriş yapabiliyor. Halk Kart ise ihtiyaç sahibi vatandaşların başvurusu üzerine, yetkililerin yaptıkları değerlendirme sonucunda veriliyor. Daha çok insana hizmet verebilmek için firmaların ve vatandaşların bağışlarını bekliyoruz" açıklaması yaptı.