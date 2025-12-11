Yurtlarda kalan öğrenciler düzenlenen etkinlikler ile sosyalleşiyor

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYGM) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, düzenlenen etkinlikler sayesinde sosyalleşme imkanı buluyor.

Doğan Aslan Bey Yurdu'nda kalan son sınıf öğrencileri ve okula yeni başlayan öğrenciler, 'Pusula Projesi' kapsamında bir araya geldi. Samimi bir ortamda sohbet eden öğrenciler, bilgi alışverişinde bulundu. Birbirleriyle deneyimlerini paylaşan öğrencilerin güzel bir etkileşim sağladığı belirtildi.

Gündüzalp Yurdu'nda ise keyifli bir Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi. Öğrenciler turnuvada hem eğlenceli vakit geçirdi, hem de rekabet dolu anlar yaşadı. - ESKİŞEHİR