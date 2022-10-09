Eskişehir yerel haberi... Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistem İşletmesi: '10 Ekim İtibariyle Tek Kullanımlık Qr Bilet veya 2-3-4-5 Binişlik Biletle de Seyahat...

Eskişehir haberi... Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM), “Yenilenen sistem kapsamında 10 Ekim 2022 tarihi (yarın) itibariyle tek kullanımlık QR bilet veya 2-3-4-5 binişlik biletle de seyahat dönemi başlayacaktır” açıklamasını yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM), "Yenilenen sistem kapsamında 10 Ekim 2022 tarihi (yarın) itibariyle tek kullanımlık QR bilet veya 2-3-4-5 binişlik biletle de seyahat dönemi başlayacaktır" açıklamasını yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM), kent içi ulaşımda 10 Ekim 2022 Pazartesi itibariyle başlayacak yeni sistemin detaylarını paylaştı. ESTRAM açıklaması şöyle:

"Değerli hemşehrilerimiz, her gün on binlerce vatandaşımızın tercih ettiği tramvaylarımız ve otobüslerimizde kullanılan Elektronik Ücret Toplama Sistemi'nin alt yapısı ve cihazları yenilenerek, teknolojideki gelişmeler sisteme dahil edilmiş ve erişilebilirlik daha kolay hale getirilmiştir. Yenilenen sistem kapsamında 10 Ekim 2022 tarihi itibariyle tek kullanımlık QR bilet veya 2-3-4-5 binişlik biletle de seyahat dönemi başlayacaktır. Özellikle şehir dışından gelen misafirlerimizin talepleri doğrultusunda tek kullanımlık bilet uygulaması QR Bilet olarak sistemimize dahil olmuştur. ESTRAM bilet gişelerimiz ve mevcut Eskart dolum bayilerimizde satışı gerçekleştirilecek QR biletler 24 saat boyunca kullanılabilecek ve aktarma mümkün olmayacaktır.

Tek kullanımlık QR bilet fiyatı ise 10 TL olacaktır. Toplu taşımada Eskart kullanmayan, toplu taşımayı sıklıkla tercih etmeyen ve şehir dışından gelen misafirlerimizin tercih edeceğini düşündüğümüz 2-3-4-5 binişlik biletlerde herhangi bir süre kısıtlaması bulunmazken, sistem tarafından biniş adedi kadar aktarmaya izin verilmektedir. 2 binişlik bilet fiyatı: 22 TL (2 aktarma yapılabilir), 3 binişlik bilet fiyatı: 33 TL (3 aktarma yapılabilir), 4 binişlik bilet fiyatı: 40 TL (4 aktarma yapılabilir), 5 binişlik bilet fiyatı: 50 TL (5 aktarma yapılabilir) Detaylar hakkında 0222 237 63 64 üzerinden veya info@eskisehir.bel.tr üzerinden bizlere ulaşabilir, talep, öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz."