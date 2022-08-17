Eskişehir yerel: Başkan Kurt Odunpazarı'nda Devam Eden Çalışmaları Yerinde İnceledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Kurt, belediye ekiplerince kentin farklı noktalarında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kurt incelemeler kapsamında ilk olarak Çankaya Mahallesi'nde yapımı devam eden 100. Yıl 30 Ağustos Zafer Parkı'nı ziyaret etti. Kurt, parkın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmete açılacağını bildirdi.

Kurt, Çankaya Mahallesi'nde açılacak olan Çankaya Mahallesi Halk Merkezi'ni de ziyaret etti. Hazırlıkları devam eden Halk Merkezi'ni gezen Kurt, yetkililerden bilgi aldı. Çankaya Halk Merkezi'ndeki çalışmaların kısa sürede tamamlanarak merkezin hizmete gireceğini belirtti.

Kurt, Emek Mahallesi'nde farklı sokaklarda devam eden asfalt çalışmalarına ilişkin teknik ekipten yapılacak yollar hakkında bilgi aldı; çalışmaların aralıksız şekilde devam etmesi için talimat verdi.

Vadişehir Mahallesi'nde bulunan Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi ve Ahmet Ara Engelli Kreşi'nde sürdürülen çalışmaları da inceleyen Kurt, "Daha güzel bir Odunpazarı yapmak için canla başla çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hemşerilerimize hak ettikleri hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Planlanan programlar dahilinde yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz" dedi.