Eskişehir Valisi Yılmaz, Muhtarlar Günü'nde muhtarlığı devlet-vatandaş köprüsü saydı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, muhtarlık müessesesinin devlet ile vatandaşlar arasında sarsılmaz bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında muhtarların yerel yönetimdeki ve demokrasideki önemine değinen Vali Yılmaz, 1829 yılından bu yana varlığını sürdüren muhtarlık teşkilatının Ahilik geleneğinden gelen dayanışma kültürünün en canlı örneği olduğunu ifade etti.

"Devletimiz ile vatandaşlarımız arasında sarsılmaz bir köprü vazifesi görmüştür"

Muhtarların vatandaşla devlet arasındaki bağı kurmadaki rolüne dikkat çeken Vali Yılmaz, "Devletimizin milletimize uzanan en sıcak eli, mahallelerimizin hizmetkarı, kıymetli muhtarlarımız; demokrasimizin köklü çınarları, yerel yönetimin temel taşları olan siz değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten duygularımla tebrik ediyorum. 1829 yılından bu yana varlığını aralıksız sürdüren muhtarlık müessesesi, köklerini Ahilik geleneğimizden alan el birliği, gönül dayanışması anlayışının günümüzdeki en canlı hali olarak, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında sarsılmaz bir köprü vazifesi görmüştür. Sizler, bir yandan devletimizin şefkatini ve hizmetlerini en ücra köşelere kadar ulaştırırken, diğer yandan da sorumlu olduğunuz mahallelerdeki hemşehrilerimizin talep, ihtiyaç ve beklentilerini ilk elden bizlere ileten en güvenilir temsilcilerimiz oldunuz. Günün her saatinde kapısını ve telefonunu vatandaşa açık tutan, hemşehrilerimizin sevincinde de kederinde de ilk başvurduğu isim olan sizler, üstlendiğiniz bu zorlu görevi büyük bir sabır ve özveriyle yerine getirmektesiniz" ifadelerini kullandı.

"Mahallenin ve köyün hafızasını, vicdanını ve sesini taşımaktasınız"

Muhtarların sahadaki gözlemlerinin yürütülen çalışmalarda yol gösterici olduğunu vurgulayan Yılmaz, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Bir doğum belgesinden bir taziye ziyaretine, bir sorunun iletilmesinden bir yardımlaşma seferberliğine kadar hayatın her anında hemşehrilerimizin yanında olan sizler, mahallenin ve köyün hafızasını, vicdanını ve sesini taşımaktasınız. Şehrimizin huzuru, gelişimi ve refahı için yürüttüğümüz çalışmalarda, sahadaki gözlem ve iş birliğiniz bizler için daima en değerli yol gösterici olmuştur. Güzel Eskişehir'imizin her bir mahallesinde ve köyünde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, 'Sevgi Şehri'mizin birlik ve beraberlik ruhunu yaşatan, milletimize hizmet aşkıyla çalışan siz değerli muhtarlarımıza, bu kutlu vazifeyi layıkıyla yerine getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, ebediyete irtihal etmiş tüm muhtarlarımızı rahmetle anıyor; görevi başında bulunan siz değerli muhtarlarımıza ve ailelerinize sağlık, mutluluk ve nice başarılı hizmet yılları diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı