Vali Yılmaz'dan Jandarma'nın 187. Yıl Dönümü Mesajı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Jandarma Teşkilatının 187'imci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, teşkilatın devletin şefkatini en uzak köylere kadar ulaştıran bir güven kapısı olduğunu vurguladı.

Vali Yılmaz, Jandarma Teşkilatının 187'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Yılmaz, mesajında Jandarma Teşkilatının asırlardır fedakarca görev yaptığını belirterek, teşkilatın yüksek disiplin anlayışına dikkat çekti.

"Milletimizin sarsılmaz güvenine her zaman layık olmuştur"

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin huzuru, güvenliği ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için asırlardır fedakarca görev yapan, temelinde vatan sevgisi ve görev bilinci olan Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana, yüksek disiplin anlayışı ve üstün görev bilinciyle 'Önce vatan' diyen Jandarma Teşkilatımız, sadece bir asayiş gücü değil, aynı zamanda devletimizin şefkatini en uzak köylerimize kadar ulaştıran güven kapısıdır."

"Güvenli şehir Eskişehir"

Eskişehir'deki huzur ortamının sağlanmasında jandarma ve emniyet teşkilatlarının omuz omuza çalıştığını vurgulayan Vali Yılmaz, "Eskişehir'imizde tesis ettiğimiz o eşsiz huzur iklimi gece gündüz demeden, omuz omuza çalışan kahramanlarımızın eseridir. Şehrimizde asayişin sağlanmasında sergiledikleri örnek iş birliği için hem Jandarma hem de Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bu iki güzide kurumumuzun uyumu, Eskişehir'imizi Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri yapma yolundaki en büyük gücümüzdür. 'Güvenli Şehir Eskişehir' sloganımızın içini fedakarlıklarıyla dolduran, her türlü suç ve suçluyla mücadelede azimle hareket eden Jandarma Teşkilatımız, milletimizin sarsılmaz güvenine her zaman layık olmuştur" dedi.

"Şükranla ve saygıyla anıyorum"

Son olarak şehitleri rahmetle anan ve görev başındaki personele başarılar dileyen Vali Yılmaz, "Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu aziz vatanın her karışını kanlarıyla sulayan, geride bıraktıkları her şeyi vatan için göze alan şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve saygıyla anıyorum. Gazilerimizin her birini hürmetle selamlıyor, onlara sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor; yurdun her köşesinde, her koşulda görev başında olan tüm teşkilat mensuplarına ve onların değerli ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı