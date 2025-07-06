Eskişehir Valisi Nikah Şahidliği Yaptı
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, polis memuru Nazimet Sarıoğlu'nun kızı Hatice Sarıoğlu ve Recep Tandoğdu'nun nikah merasimine katılarak, çifte ömür boyu mutluluk diledi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte görev yapan polis memurunun kızının nikah şahidi olup, çifti mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte görev yapan polis memuru Nazimet Sarıoğlu'nun kızı Hatice Sarıoğlu ve Recep Tandoğdu çiftinin nikah merasimine katıldı.
Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Hüseyin Aksoy, çifte ömür boyu mutlu ve huzurlu bir hayat diledi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel