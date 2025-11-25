Eskişehir Valisi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadınlara yönelik şiddete karşı 'Sıfır Tolerans' ilkesiyle hareket ettiğini belirterek, "Tek bir kadının dahi şiddet kurbanı olmadığı bir geleceği inşa edene dek durmayacağız" diye kaydetti.

Vali Hüseyin Aksoy, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü günü sebebi ile yayınladığı mesajda, kapsamında bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, her bir vatandaşın bu insanlık suçuna karşı sessiz kalmamaya ve şiddetin her türlüsünü reddetmeye davet eden Vali Aksoy, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu toplumsal sorunun ve insanlık suçunun karşısında durduğumuzu en güçlü şekilde haykırdığımız bir farkındalık günüdür. Kadına yönelik şiddet; kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeye sığınırsa sığınsın, asla kabul edilemez bir cürümdür. Bu, sadece bir kadın meselesi değil, doğrudan bir insanlık meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 'Sıfır Tolerans' ilkesiyle bu suçun karşısındadır. Valilik olarak, bizlere emanet olan her bir kadının yaşam hakkını, onurunu ve güvenliğini korumak, en temel görevimizdir. Emniyet güçlerimizden jandarmamıza, adli makamlarımızdan Aile ve Sosyal Hizmetler birimlerimize (ŞÖNİM) kadar tüm kurumlarımız, 7/24 teyakkuz halindedir. KADES gibi teknolojik imkanlarla desteklediğimiz bu mücadelede, mağdurun yanında, failin ise kararlılıkla karşısındayız. Bu mücadelenin sadece kurumsal çabalarla değil, topyekün bir toplumsal bilinçle kazanılacağının farkındayız. Her bir vatandaşımızı, bu insanlık suçuna karşı sessiz kalmamaya ve şiddetin her türlüsünü reddetmeye davet ediyorum. Tek bir kadının dahi şiddet kurbanı olmadığı bir geleceği inşa edene dek durmayacağız. Bu vesileyle, şiddet mağduru olarak hayatını kaybetmiş tüm kadınlarımızı rahmetle anıyor, bu mücadelede devletimizin tüm gücüyle milletimizin yanında olduğunu bir kez daha yineliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR