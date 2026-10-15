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Eskişehir Valisi, Kadın Çiftçiler Günü'nde Sarıcakaya ve Mihalgazi'yi vurguladı

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yılmaz, Sarıcakaya ve Mihalgazi'de kadın üreticilerin İstanbul'un sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşıladığını belirterek kadın çiftçileri kutladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Toprağa sevgisini, emeğini ve bereketini katan kadınlarımız, tarımsal üretimin ve geleceğimizin en güçlü güvencesidir" dedi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Toprağı binbir emekle işleyen kadın çiftçilerimiz, fedakar ve azimli çalışmalarıyla tarımsal üretimde göğsümüzü kabartan büyük başarılara imza atmaktadır. Mikroklima özelliğiyle öne çıkan Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerimizde, İstanbul'un sebze ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan kadın üreticilerimiz; hem yerel ekonomimize hem de milli tarımımıza büyük katkı sağlamaktadır. Tarlada, serada ve üretimin her aşamasında alın teri dökerek toprağa hayat veren, soframıza gelen her rızıkta emeği bulunan Eskişehir'imizin ve tüm ülkemizin cefakar, üretken ve emektar kadın çiftçilerinin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü yürekten kutluyor; sağlık, huzur ve bol kazançlı, bereketli hasatlar diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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