Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, KYK toplantısına katıldı
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) hakkında gerçekleştirilen toplantıya katılım sağladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı toplantı, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirildi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) hakkında gerçekleştirilen toplantıya katılım sağladı.
Vali Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Katılımlarıyla KYK Konulu Video Konferans Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden yapıldı. - ESKİŞEHİR