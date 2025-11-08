Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı'nda Vatandaşlarla Buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşlarla tek tek görüşerek kendisine iletilen şikayet ve taleplerin çözümüyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Vali Hüseyin Aksoy, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya katılım sağlayan vatandaşlar; sorun, şikayet ve taleplerini Vali Aksoy'a yüz yüze anlattı. Tüm katılımcılarla tek tek görüşüp değerlendirmelerde bulunan Vali Aksoy, çözüm gerektiren konular için ilgili kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar verdi. - ESKİŞEHİR